Metz Synagogue consistoriale Metz, Moselle Projection : La communauté juive messine – plus de 1000 ans d’histoire Synagogue consistoriale Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Projection : La communauté juive messine – plus de 1000 ans d’histoire Synagogue consistoriale, 19 septembre 2021, Metz. Projection : La communauté juive messine – plus de 1000 ans d’histoire

Synagogue consistoriale, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre.

Film conçu et réalisé par Michel Gerstenhaber Synagogue consistoriale 39 rue Elie Bloch, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

