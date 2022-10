PROJECTION : La Belle équipe de Julien Duvivier, 1936 Rodez Rodez RodezRodez Catégories d’évènement: Aveyron

Aveyron Rodez Aveyron EUR Jardin du Foirail avenue Victor Hugo Rodez 13 OCTOBRE – 18h30 au CGR de Rodez Projection de La Belle équipe, 101min,1936 de Julien Duvivier avec Jean Gabin Dans le cadre de l’exposition Fernand Léger la vie à bras-le-corps, le musée Soulages en partenariat avec le cinéma CGR de Rodez proposent de pénétrer dans l’univers des années 30 où tous les rêves étaient possibles. Julien Duvivier témoigne ici de la joie et de la fraternité d’un groupe d’amis autour d’un projet de guinguette au bord de l’eau. Rien ne pourrait les séparer, à moins que… Séance présentée par Benoit Decron et Andréa Fontanille Projection organisée en partenariat avec le CGR de Rodez Réservation auprès du CGR sur https://www.cgrcinemas.fr/rodez/film/la-belle-equipe-2016/ 13 OCTOBRE – 18h30 au CGR de Rodez en partenariat avec le musée Soulages http://www.musee-soulages-rodez.fr/ Musée Soulages

