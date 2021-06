Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy PROJECTION LA BANQUISE SENS DESSUS DESSOUS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

PROJECTION LA BANQUISE SENS DESSUS DESSOUS Nancy, 30 juin 2021-30 juin 2021, Nancy. PROJECTION LA BANQUISE SENS DESSUS DESSOUS 2021-06-30 – 2021-10-01

Nancy Meurthe-et-Moselle Façade du Muséum-Aquarium. Deux images manifestes des photographes. Laurent Ballesta et Vincent Munier, mettent la lumière sur les espèces animales polaires menacées par une banquise affaiblie. +33 3 83 32 99 97 http://www.museumaquariumdenancy.eu/ Façade du Muséum-Aquarium. Deux images manifestes des photographes. Laurent Ballesta et Vincent Munier, mettent la lumière sur les espèces animales polaires menacées par une banquise affaiblie. Régine Datin

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville 48.69489#6.18832