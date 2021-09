Projection “Kon’nichiwa (Japon)”, “Le mois blanc (Mongolie)” et “Alaska-Patagonie à vélo” Magné, 18 septembre 2021, Magné.

Projection “Kon’nichiwa (Japon)”, “Le mois blanc (Mongolie)” et “Alaska-Patagonie à vélo” 2021-09-18 – 2021-09-19 Salle polyvalente Avenue de la Briéserie

Magné Deux-Sèvres Magné

EUR 8 12 Proposés par ABM “Aventures au bout du monde” Poitou-Charentes. Projection du film “Kon’nichiwa” (de Jean-Luc et Michèle Jarousseau, Japon, 52’), “Le mois blanc” (de Jean-Luc et Michèle Jarousseau, Mongolie, 25’) et “Alaska-Patagonie à vélo” (de , Sophie Planque et Jérémy Vaugeois, 52’).

+ d’infos en consultant le programme détaillé.

2 séances le samedi 18 septembre, à partir de 19h30 et le dimanche 19, à partir de 14h30. Sur réservation jusqu’au 16 septembre (nombre de places limité).

Proposés par ABM “Aventures au bout du monde” Poitou-Charentes. Projection du film “Kon’nichiwa” (de Jean-Luc et Michèle Jarousseau, Japon, 52’), “Le mois blanc” (de Jean-Luc et Michèle Jarousseau, Mongolie, 25’) et “Alaska-Patagonie à vélo” (de , Sophie Planque et Jérémy Vaugeois, 52’).

+ d’infos en consultant le programme détaillé.

2 séances le samedi 18 septembre, à partir de 19h30 et le dimanche 19, à partir de 14h30. Sur réservation jusqu’au 16 septembre (nombre de places limité).

Proposés par ABM “Aventures au bout du monde” Poitou-Charentes. Projection du film “Kon’nichiwa” (de Jean-Luc et Michèle Jarousseau, Japon, 52’), “Le mois blanc” (de Jean-Luc et Michèle Jarousseau, Mongolie, 25’) et “Alaska-Patagonie à vélo” (de , Sophie Planque et Jérémy Vaugeois, 52’).

+ d’infos en consultant le programme détaillé.

2 séances le samedi 18 septembre, à partir de 19h30 et le dimanche 19, à partir de 14h30. Sur réservation jusqu’au 16 septembre (nombre de places limité).

ABM “Aventures au bout du monde” Poitou-Charentes

dernière mise à jour : 2021-09-06 par