Espace Andrée Chedid, le samedi 23 octobre à 17:00

Réal. Dominique Monféry, France, Italie, 2009, 80 min à partir de 6 ans Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire… Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l’aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes géants, l’Ogre affamé… Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ? Ce n’est pas parce que c’est inventé que ça n’existe pas !

Entrée libre sur réservation

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

2021-10-23T17:00:00 2021-10-23T18:20:00

