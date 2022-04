Projection : J’irais dormir chez moi Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Projection : J’irais dormir chez moi Locquirec, 21 avril 2022, Locquirec. Projection : J’irais dormir chez moi Route de Morlaix Millin Locquirec

2022-04-21 – 2022-04-21 Route de Morlaix Millin

Locquirec Finistère Erwan Le Lann alias Gandalf, le capitaine de Maewan, a proposé aux 3 bretons de faire avec lui la dernière étape de son tour du monde de sept ans en bateau. Les Lost y ont vu l’occasion d’une exploration surfistique à moindre coût carbone et d’une belle aventure entre copains ! millin.locquirec@gmail.com +33 6 27 06 48 87 https://www.facebook.com/millin.locquirec Erwan Le Lann alias Gandalf, le capitaine de Maewan, a proposé aux 3 bretons de faire avec lui la dernière étape de son tour du monde de sept ans en bateau. Les Lost y ont vu l’occasion d’une exploration surfistique à moindre coût carbone et d’une belle aventure entre copains ! Route de Morlaix Millin Locquirec

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Route de Morlaix Millin Ville Locquirec lieuville Route de Morlaix Millin Locquirec Departement Finistère

Locquirec Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/

Projection : J’irais dormir chez moi Locquirec 2022-04-21 was last modified: by Projection : J’irais dormir chez moi Locquirec Locquirec 21 avril 2022 finistère Locquirec

Locquirec Finistère