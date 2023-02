Projection « J’irai crier sur vos murs » d’Élodie Sylvain et Charlotte Ricco Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Projection « J’irai crier sur vos murs » d’Élodie Sylvain et Charlotte Ricco Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Ce documentaire nous emmène dans les rues de Marseille où les collages dénonçant les féminicides et les violences faites aux femmes interpellent les passants et redonnent une dimension politique aux inscriptions urbaines. En présence des réalisatrices Elodie Sylvain et Charlotte Ricco. Samedi 11 mars à 15h, sur inscription. Apparu à l’été 2019 dans la cité phocéenne, ce mouvement a rapidement entrainé une véritable vague féministe sur les murs de la ville. En solitaires, ou regroupées en collectifs, des militantes ont décidé de se réapproprier la rue. Pour briser le silence, dénoncer le harcèlement sexuel, sortir le féminicide de l’intimité des maisons. Marguerite applique des lettres noires sur fond blanc pour dénoncer des crimes, ‘Ndrame met à l’honneur le cycle menstruel via des dessins provocateurs, Zola étend des T-shirts en public pour aborder le harcèlement sexuel du quotidien, Ménopause rebelle questionne le tabou de la ménopause avec des pochoirs revendicatifs… Mais qu’est-ce qui pousse ces femmes de tous âges et tous horizons à prendre possession de l’espace public ? Ces créations artistiques, présentes sur les murs et les trottoirs de notre ville, peuvent-elles vraiment changer l’ordre des choses ? Qu’en pensent les passants témoins de ces messages ? J’irai crier sur vos murs part à la rencontre de ces messagères d’un nouveau genre, dévoilant leurs aspirations et leurs motivations, leur volonté de bousculer l’ordre des choses, de provoquer les passants. De manière à décrypter une lutte féministe locale et actuelle qui partage une même revendication : l’émancipation des femmes. Aujourd’hui et maintenant. Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/culture-et-egalite-femmes-hommes-30327 01 40 35 96 46 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Élodie Sylvain et Charlotte Ricco

