### Venez assister à ce spectacle intimiste dans la crypte du lieu-même où Jeanne venait se recueillir. Découvrez la véritable histoire de Jehanne, et plus particulièrement sa période à Vaucouleurs dans un cadre architectural d’origine du XIVe siècle et la statue de Notre-Dame des Voûtes, devant laquelle Jehanne venait prier avant de partir pour Chinon rejoindre le Dauphin. Pour petits et grands !

2€ ; gratuit -14 ans.

