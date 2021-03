Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection : Jamais seul dans ma team La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](http://www.lafeteducourt.com/) du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival organise avec la Halle des Épinettes : Jamais seul dans ma team : projection de 3 courts métrages pour les élèves du collège La Paix, lundi 29 mars 2021 à 14h

———————————————————————————————————————– [[https://vimeo.com/380256926](https://vimeo.com/380256926)](https://vimeo.com/380256926) Faire des choix permet de construire son existence et d’assouvir des rêves, mais manifester son individualité engage l’appartenance au collectif. Ces trois films mettent en avant la difficulté de s’engager. Ils pointent, avec poésie ou sous la forme de moments dramatiques, la manière dont l’existence est ponctuée d’épreuves personnelles qui conduisent à des choix existentiels.

Cette sélection présente les valeurs, les doutes et la sensibilité qui soustendent les moments d’engagement. Que suppose faire des choix ? Qu’affirmons-nous lorsque nous affichons nos décisions ? **Au programme :**

LE BOUT DE LA PISTE Sophie Thouvenin, 2018

LE MANS 1955 Quentin Baillieux, 2018

PABLO Julien Carpentier, 2017 _La 5ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 24 mars au mardi 30 mars 2021 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la Galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Projection réservée aux élèves du collège La Paix

