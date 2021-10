Paris Cinéma Les 7 Batignolles Paris Projection “J’ai aimé vivre là”, Régis Sauder Cinéma Les 7 Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection “J’ai aimé vivre là”, Régis Sauder Cinéma Les 7 Batignolles, 16 octobre 2021, Paris. Projection “J’ai aimé vivre là”, Régis Sauder

Cinéma Les 7 Batignolles, le samedi 16 octobre à 18:15

Dans la Ville Nouvelle beaucoup arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent une place. Leurs histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des autres et de son histoire intime. Voilà du coup un film écrit au nous, et un cinéaste qui délègue avec la plus grande des attentions le cheminement de son film, qui s’égare avec appétit dans ces lieux si souvent caricaturés, qui réinvente le portrait d’écrivain, qui parvient à pointer la beauté diffractée de destinées d’ordinaire occultées. _**En présence du réalisateur.**_

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants : 6€. Sur présentation du passe sanitaire

Journées nationales de l’architecture Cinéma Les 7 Batignolles 25 allée Colette Heilbronner 75017 Paris Paris Quartier des Épinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T18:15:00 2021-10-16T20:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinéma Les 7 Batignolles Adresse 25 allée Colette Heilbronner 75017 Paris Ville Paris lieuville Cinéma Les 7 Batignolles Paris