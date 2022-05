projection : Ina Vanguard Style • Kingston Legacy Cinéma l’Univers, 3 mai 2022, Lille.

projection : Ina Vanguard Style • Kingston Legacy

Cinéma l’Univers, le mardi 3 mai à 19:30

le FLOW se met au diapason de Kingston : une semaine rythmée par le reggae, le dub et les musiques jamaïcaines. Mardi : projection du documentaire au Cinéma l’Univers Mercredi : Mix Myself special Bass Music avec Ruffcast Crew & Neocore Samedi : la [soirée avec OBF soundsytem](https://flow.lille.fr/obf-sound-system-charlie-p) au FLOW —- Au début des années 90 Iration Steppas dévoile son dub d’avant garde sur la scène UK. Le crew de Leeds (initialement composé de Marc Iration, Dennis Rootical et Samy Dread) joue un dub à faire trembler les murs, un dub qui, fort de ses influences jamaïcaines et Uk roots, s’ouvre sur le Hip Hop, la House et les musiques électroniques en prenant tour à tour des sonorités Techno ou Acid qu’on n’avait encore jamais entendu en session jusqu’ici. Ce son si particulier voulu comme le dub de l’an 3000 et diffusé en soirées sur cassettes D.A.T, Marc Iration et Dennis Rootical l’ont élaboré au coeur du High Rise Studio au cours de longues nuits passées à fusionner les styles en usant les commandes d’un sampler Akai S950. Au cours des trente dernières années le sound est devenu une des références majeures du milieu dub International. Le collectif a fait vibrer tous les continents en entrainant dans son sillage une multitude de producteurs et de soundsystems fascinés par l’intensité de ses productions et, par extension, l’intensité de ses sessions. Souvent imité , jamais égalé et toujours au sommet, Iration Steppas a clairement façonné l’histoire du dub et du soundsystem.

Prix Libre – règlement sur place

– A Documentary On Iration Steppas –

Cinéma l'Univers, lille



