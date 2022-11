Projection – Ich bin ein Cadiou

Projection – Ich bin ein Cadiou, 18 novembre 2022, . Projection – Ich bin ein Cadiou



2022-11-18 15:00:00 – 2022-11-18 16:30:00 « A Plouvorn, dans le Finistère, mon père évoquait rarement sa période de captivité en Allemagne, dans une ferme de 1940 à 1945, » raconte Lucien Cadiou dans son livre « Jean de Bretagne ».

Avec de maigres indices, l’auteur se lance à la recherche du parcours de son père durant ces cinq années, recherche qui aboutira à la découverte d’un demi-frère en 2010.

De la rencontre avec Olivier Caillebot, réalisateur, naît l’envie de tourner un film sur cette histoire. Construit à partir d’interviews, d’archives familiales et d’images de fiction, le documentaire « Ich bin ein Cadiou » vous sera diffusé. Un temps d’échanges suivra la projection.

Le film comme le livre, au-delà de l’histoire familiale, a une portée historique et répond au travail de mémoire indispensable dans une société qui s’interroge sur son passé.

Une belle histoire d’humanité. hillion@mediathequesdelabaie.fr +33 2 96 76 56 53 https://mairie-hillion.fr/fr/ dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville