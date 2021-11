Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Projection – Houdini Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Auditorium du Museum de Toulouse, le dimanche 19 décembre à 14:30

_**Houdini**_ de Cédric Babouche (France – Animation – 2014 – Sonore, durée : 52 min) New York 1886. Comment le petit Harry devient le Grand Houdini, le magicien le plus connu de tous les temps. Accessible au public sourd et malendant _Crédit photo: 2014 DANDELOOO / 2 MINUTES / WALKING THE DOG_

Sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Venez découvrir comment le petit Harry devient le Grand Houdini, le magicien le plus connu de tous les temps. Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

