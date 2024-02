Projection « Hors-Piste. Sensible et sauvage » Maison du Val d’Azun Arrens-Marsous, mercredi 21 février 2024.

Projection « Hors-Piste. Sensible et sauvage » Maison du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Venez découvrir le film de Guillaume Colombet « Hors-Piste. Sensible et sauvage ». Cette projection est animée par un garde du Parc National des Pyrénées.

Sensation de liberté, d’évasion. Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente nous soulève… Nous pensons être seul pour profiter de ces instants !

Mais saviez-vous qu’ici, dans ces rochers où tout semble désert, des animaux se cachent en tentent de survivre ?

​Bien loin des interdictions, l’idée du film est

« Comment avoir une meilleure pratique de nos activités de plein air pour réduire notre impact ? »

​Ouvrir les yeux et découvrir ces espèces invisibles, les comprendre et prendre les informations utiles pour les appliquer dans sa pratique de la montagne. Laissez-vous emporter dans cette grande aventure de cinéma !

Durée 52 minutes.

Places limitées.

Réservation conseillée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:00:00

fin : 2024-02-21

Maison du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

