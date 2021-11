Garches Médiathèque Jacques Gautier Garches, Hauts-de-Seine Projection : Hommage à la poétesse Andrée Chedid Médiathèque Jacques Gautier Garches Catégories d’évènement: Garches

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jacques Gautier

La beauté des mots se mêlent aux mélodies délicates dans un cadre intimiste propice à la contemplation. Projection sur grand écran du Live Hommage à Andrée Chedid réalisé par le chanteur -M- et Pierre Richard. Médiathèque Jacques Gautier 86 Grande Rue 92380 Garches Garches Hauts-de-Seine

