2022-11-03 – 2022-11-03

Finistre 1971. Dans les marais salants de Guérande, paysans et néo-ruraux s’unissent afin de s’opposer à un projet de rocade. C’est le début d’une longue lutte où les plus faibles finiront par avoir gain de cause. Par la suite, ils inventeront collectivement un modèle alternatif pour préserver ce lieu magique qui est aussi leur lieu de travail. Dans le cadre du Mois du Film documentaire. En présence de la réalisatrice. https://www.ateliersdescapucins.fr/fr/programmation/projection-guerande-un-peu-de-la-beaute-du-monde Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

