Projection : Gripoix, émailleuses Musée de la Vie bourguignonne, 18 septembre 2021, Dijon.

Projection : Gripoix, émailleuses

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Vie bourguignonne

A Paris, l’atelier Gripoix fabrique des bijoux émaillés depuis 1869. Destinés surtout aux maisons de couture, ces bijoux composés de cuivre et de verre coloré imitent la joaillerie précieuse avec une grande liberté de formes et de couleurs. Béatrice Pascal dirige l’atelier, aujourd’hui racheté par Marie Keslassy, et les émailleuses Christine Azoia et Martine Pons font naître les couleurs sous la flamme de leur chalumeau. Depuis 30 ans, Béatrice a vu se succéder plusieurs générations de la famille Gripoix. Pietro Seminelli, maître plisseur. Dans son atelier près de Bayeux, il applique les techniques traditionnelles de plissage et d’origami japonais non seulement aux tissus mais à d’autres matières, pour créer vêtements et objets de décoration (store, abat-jour). Il est assisté de Cathy Vaubaillon, tapissière, et Adrien Marchand, architecte, chargé d’informatiser la collection d’anciens moules. Serge Amoruso, maroquinier designer. Dans son atelier-boutique à Paris, Serge réalise toutes sortes d’objets en cuir, principalement des sacs à main. Ses créations sont aussi le fruit de collaborations avec d’autres designers telle Bina Baitel. **À noter :** Rendez-vous salle de conférence au 2e étage Projections à 14h30, 15h30, et 16h30

Gripoix, émailleuses – Pietro Seminelli, maître plisseur – Serge Amoruso, maroquinier designer / Collection « Sur mesures » réalisée par Viviane Blassel en 2010, Dream way prod.

Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:15:00