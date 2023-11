Projection gratuite « Une sur deux » d’après le livre de Giulia Foïs Le Carreau du Temple Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Le lundi 04 décembre 2023

de 19h30 à 21h30

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Gratuit sur inscription

Autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, un collectif de comédiennes réinterprète le texte « Je suis une sur deux » de la journaliste Giulia Foïs.

Le film

Adapté et mis en scène par Emmanuel Noblet comme une pièce filmée, Une sur deux est l’adaptation vidéo du livre Je suis une sur deux de Giulia Fois dans lequel la journaliste faisait le récit du viol subit à 20 ans.

23 comédiennes et 2 comédiens (Mathilde Auneveux, Camille Cottin, Sabrina Ouazani, Myriam Boyer, Constance Dolle, Assa Sylla, Karina Stella, Anne Benoit, Naidra Ayadi, Ludmilla Makowski, Julie Gayet, Caroline Proust, Anna Mouglalis, Emma Peters, Pauline Étienne, Alix Poisson, Sarah Martins, Romane Bohringer, Linh Dan Pham, Marie-Sophie Ferdane, Martine Chevallier, Camille Chamoux, Marianne Denicourt, Rod Paradot et Emmanuel Noblet) s’approprient le récit dans des face à face puissants, prenant la parole l’une après l’autre, comme se passant la mission de témoigner.

Chaque interprétation amplifie la force du texte qui conte l’horreur et la violence de l’agression, la culpabilité ressentie par la victime, les réactions des proches qui comprennent et accompagnent, des imbéciles qui relativisent, de la police soupçonneuse, de l’agresseur qui nie, de la violence de l’audition, de l’importance vitale de la parole, du rapport de la société aux corps des femmes…

Déroulé de la soirée

19h30 : Présentation par Giulia Foïs et l’équipe du film / Mot des associations et de la ville de Paris

: Présentation par Giulia Foïs et l’équipe du film / Mot des associations et de la ville de Paris 20h : Projection du film

À l’occasion de cette projection, la FNSF et l’équipe du film ont le plaisir de vous présenter une collaboration particulière pour la création d’un outil pédagogique qui aura pour vocation de sensibiliser et de prévenir les violences sexistes et sexuelles.

En présence de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et du Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV)

En savoir plus sur le film :

Le film a été diffusé le vendredi 25 novembre 2022 sur France 5, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://weez.li/KSJO73BO +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/KSJO73BO

© Tous droits réservés Une sur deux · Projection d’après le livre de Giulia Foïs