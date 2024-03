PROJECTION GRATUITE « Les Suffragettes » Centre Paris Anim’ Mathis Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h00 à 21h15

.Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. gratuit

Comme chaque année, le mois de mars est synonyme d’engagement et de lutte pour l’égalité.

Au cours de ce mois, nous mettrons en lumière un film inspirant tels que :

-> Les Suffragettes : Vendredi 08 Mars à 19H00

Synopsis : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie.

️ Gratuit

Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019

CPA MATHIS