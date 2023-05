Projection gratuite | “Eldorado”, Tony Quéméré Ateliers Varan, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Le film documentaire “Eldorado” (2022, 61’) de Tony Quéméré sera projeté mercredi 10 mai à 19h30 aux Ateliers Varan.

Le film : “J’ai quitté depuis longtemps mon hameau crasseux de Kergoat, à la pointe du Finistère. Mais c’est l’heure du retour : Maryvonne (ma mère) est à l’hôpital, dans un sale état. Eldorado est un documentaire autobiographique, à travers une caméra subjective et une voix off pleine d’autodérision. Un témoignage cru mais aussi tendre, poétique sur la vie, la mort dans une petite famille bretonne bousculée par les bouleversements du monde. »

Tony Quéméré

« En 2007, Tony Quéméré réalisait son premier film, Les secrets, au sein de l’atelier « Pratique de la réalisation documentaire ». Il y racontait sa famille et comment il l’avait quittée, avec une tendresse et un humour qui détonnaient avec la dureté des situations. Aujourd’hui, à travers son dernier film Eldorado, le réalisateur interroge ses idéaux de jeune diplômé, et nous invite à suivre ses périples dans un pays où il croyait trouver sa place. Avec une extrême sensibilité, le récit de son parcours personnel questionne nos propres choix de vie. Le film traverse le temps et nous rappelle nos promesses, celles que l’on se fait à soi-même. »

Sylvie Gadmer

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur autour d’un buffet partagé avec ce que chacun•e aura apporté.

Ateliers Varan 6 impasse Mont-Louis 75011 Paris

Ateliers Varan 6 impasse Mont-Louis 75011 Paris

