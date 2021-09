Projection gratuite du documentaire “La saga du rail” Archives Nationales du Monde du Travail, 16 septembre 2021, Roubaix.

Projection gratuite du documentaire “La saga du rail”

Archives Nationales du Monde du Travail, le jeudi 16 septembre à 18:30

### Projection exceptionnelle dans le cadre de la clôture de [l’exposition “Les gens du rail”](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/Decouvrir/Expositions/Dans-les-murs/Exposition-Les-Gens-du-rail) ! De la première ligne de chemin de fer, il ne reste aujourd’hui que quelques rails cachés dans les herbes folles près de Saint-Étienne… La saga du rail est une invitation au voyage à travers deux siècles. Ce documentaire retrace la façon dont le chemin de fer a transformé notre pays et notre mode de vie. Cette histoire nous est confiée par les cheminots qui connaissent l’aventure ferroviaire de l’intérieur et qui se la transmettent d’une génération à l’autre. Dans une épopée qui mêle miracles technologiques, événements historiques et témoignages intimes, on découvre que le train a la folle particularité de nous raconter à la fois la France, les Français et le territoire. [Un film documentaire de Virginie Linhart, Agat Films / France télévisions, 2020](http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/60028_1). _**Entrée libre et gratuite**_. _**Présentation du pass sanitaire obligatoire pour tous les adultes de plus de 18 ans. Le port du masque (dès 11 ans) ainsi que le lavage de main restent obligatoires. Merci de votre compréhension.**_

Entrée libre et gratuite

Un film documentaire de Virginie Linhart

Archives Nationales du Monde du Travail 78, boulevard du Général Leclerc Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T18:30:00 2021-09-16T20:30:00