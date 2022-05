Projection gratuite des films finalistes du Prix LUX du public Institut de l’Image, 11 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le prix cinématographique européen du public (**Prix LUX du public**) a été créé et est décerné par le Parlement européen et la European Film Academy, en partenariat avec la Commission européenne et le réseau Europa Cinemas. Ce prix vise à bâtir des ponts culturels à travers toute l’Europe, en mettant un coup de projecteur sur des films directement liés au débat public européen. Il a également pour objectif de renforcer les liens entre la politique et les citoyens : pour ce faire, les spectateurs européens sont invités à voter pour leurs films préférés (jusqu’au 25 mai 2022 sur [[https://luxaward.eu/fr](https://luxaward.eu/fr)](https://luxaward.eu/fr)). Les projections sont organisées par le centre **Europe Direct Provence Alpes Méditerranée** (ED PAM) et le **Parlement européen à Marseille**, en partenariat avec **l’Institut de l’Image** et la **Ville d’Aix-en-Provence** dans le cadre du Joli mois de l’Europe. L’évènement a reçu la labélisation « PFUE », attribué par Secrétariat général de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Les **projections** sont **gratuites** et **ouvertes à tous**, places offertes au public par les organisateurs. Début des projections 14H30. ORDRE DE PROJECTION 14h30 – Flee (Danemark, Norvège, Suède, France – 2022) 1h23 – VO Sous-Titrée Réal. Jonas Poher Rasmussen 17h – La Voix d’Aida – Quo Vadis, Aida ? (Bosnie Herzégovine, Allemagne, France, autres… – 2021) 1h44 – VO Sous-Titrée Réal. Jasmila Žbanić 19h30 – Great Freedom (Autriche, Allemagne – 2022) 1h56 – VO Sous-Titrée Merci de compléter le formulaire pour réserver vos places aux différentes séances de projection des films finalistes du Prix LUX du public. (_Nombre de places limitées_) [**LIEN DU FORMULAIRE DE RÉSERVATION**](https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Prix-LUX-Projections)

Places gratuites, réservation obligatoire

Venez découvrir les 3 films en lice pour le Prix LUX du public avec cette après-midi projection à l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence !

Institut de l’Image 8 Rue des Allumettes, Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T21:00:00