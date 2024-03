Projection gratuite dans le cadre du FIFDH La julienne Plan-les-Ouates, mercredi 20 mars 2024.

Projection gratuite dans le cadre du FIFDH Documentaire : « We will not fade away » d’Alisa Kovalenko Mercredi 20 mars, 20h00 La julienne CHF 0.-

« We will not fade away » d’Alisa Kovalenko (Ukraine/Pologne/France,

2023, 98’). Âge légal : 11 ans.

Ce documentaire propose un parcours chargé en émotions à travers les vies de cinq jeunes Ukrainiens dans la région du Donbass avant qu’elles ne soient complètement bouleversées. Un jour, ils se voient offrir une opportunité unique : gravir l’Himalaya. Est-ce que leurs rêves de conquête vont pouvoir se réaliser ?

Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Alisa Kovalenko.

Entrée libre, sans réservation.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

