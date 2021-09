Paris Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Projection gratuite Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection gratuite Centre socioculturel Maurice Noguès, 24 septembre 2021, Paris. Projection gratuite

Centre socioculturel Maurice Noguès, le vendredi 24 septembre à 20:00 Soirée gratuite, Passe sanitaire, masque à partir de 11 ans

Le Ciné-Kino d’ARTMELE démarre sa nouvelle saison avec une comédie tout-public. Venez en famille vendredi soir ! Centre socioculturel Maurice Noguès 5 avenue de la porte de vanves Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre socioculturel Maurice Noguès Adresse 5 avenue de la porte de vanves Ville Paris lieuville Centre socioculturel Maurice Noguès Paris