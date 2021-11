Genève Maison de quartier des Pâquis - La Traverse Genève Projection “Grande-Synthe” Maison de quartier des Pâquis – La Traverse Genève Catégorie d’évènement: Genève

Maison de quartier des Pâquis – La Traverse, le mercredi 17 novembre à 19:30

Le **ciné-club Pâkino**, sur proposition de l’association “Bien vivre aux Pâquis”, a le plaisir de vous inviter à la projection du film “**Grande-Synthe**”, de Béatrice Camurat Jaud (France, 2018 – VF – 1h30). _Synopsis :_ Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme. * Entrée gratuite. * Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 16 ans. * Ouverture des portes dès 19h – projection à 19h30. * Petite restauration servie à prix libre après le film. Lieu : salle La Traverse (Maison de quartier des Pâquis) – 11, rue du Môle, 1201 Genève

Le ciné-club PâKino vous invite le 17 novembre à 19h30 pour une projection gratuite du documentaire "Grande-Synthe", de Béatrice Camurat Jaud (2018).

