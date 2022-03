Projection goût du doc : “Sing me a song” Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection goût du doc : "Sing me a song" Médiathèque Marguerite Yourcenar, 14 mai 2022, Paris.

de 15h00 à 17h00

gratuit

La médiathèque Marguerite Yourcenar vous invite à la projection du film documentaire “Sing me a song” de Thomas Balmès (2020, 1h35) Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel au Bhoutan. Au pays du bonheur, l’arrivée récente d’internet entraîne d’importants bouleversements. Les rituels quotidiens des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle addiction aux smartphones. Peyangki se passionne pour les chansons d’amour et tombe amoureux sur WeChat d’une jeune chanteuse.

Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la ville ou restera-t-il au monastère ? Samedi 14 mai à 15H Entrée libre, dans la limite des places disponibles Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray Paris 75015 Contact : 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

