Dordogne Coly-Saint-Amand Projection « Godard, au commencement » dans le cadre de la Fête du Court-Métrage.

Projection « Godard, au commencement » dans le cadre de la Fête du Court-Métrage. Hommage à un cinéaste iconoclaste qui a marqué sa génération et tant d'autres. A partir de 14 ans. 56 min.

