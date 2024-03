Projection « Girlhood le rap avant tout » Jean-François Tatin et Flora Desprats, Coproduction ARTE France, Flair Production (2021,4×12 mn) Micro-Folie Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda, samedi 9 mars 2024.

PROJECTION “GIRLHOOD LE RAP AVANT TOUT”

Samedi 9 mars 15h

Une série documentaire qui fait voyager et force le respect pour ces jeunes femmes qui ont choisi le rap pour raconter leur quotidien, leurs luttes, leur culture métissée, leur attachement à leur quartier d’origine et parfois leur exil.

Jean-François Tatin et Flora Desprats, Coproduction ARTE France, Flair Production (2021,4×12 mn)

Micro-Folie Amélie-les-Bains

