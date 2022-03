Projection – “Gilles Clément, Le jardin en mouvement” d’Olivier Comte Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard Champlitte Catégories d’évènement: Champlitte

Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard, le vendredi 3 juin à 19:00

Depuis son jardin secret, la “Vallée”, perdue au milieu des bois, dans la creuse, Gilles Clément, jardinier et architecte, nous donne à découvrir que le jardin ne se résume pas à un carré de pommes de terre mais qu’il est un lieu où s’exercent les utopies politiques, où se pratique la pensée scientfique et où les rêves nous portent vers d’autres mondes. Marqué par l’écologie, il a remis en question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage. Un film d’Olivier Comte – 52 minutes – France – 2013 La projection sera suivie d’un débat animé par l’association Les Coquelicots.

Penser les jardins autrement pour un monde plus durable ? Gilles Clément, y a consacré sa vie. Découvrez son parcours avant de débattre sur les concepts développés par ce célèbre jardinier. Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard 7 rue de l'Église, 70600 Champlitte

Champlitte, Haute-Saône

