Projection géante sur la façade de la Chambre des notaires de Caen

Caen

2022-01-28 18:00:00 – 2022-02-06 23:55:00

Caen Calvados Caen

A la nuit tombée, l’immeuble de la Chambre des notaires de Caen sera la toile de fond d’un mapping vidéo du lexique juridique décalé « Le Droit impertinent », né de la pensée et de la plume créatives de Damien GÉRARD, alliées à la signature graphique de Guillaume BOITTIN.

Une trentaine d’expressions juridiques, magnifiquement illustrées et assorties de leurs définitions rédigées dans un style décalé, animeront tour à tour la façade de la Chambre des notaires.

Un moyen original et ludique de présenter le jargon juridique hors les murs des offices.

Sessions de 30 minutes chaque soir, entre 18h et minuit.





ci.caen@notaires.fr +33 2 31 85 44 62

