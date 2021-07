Nîmes Marpoc Gard, Nîmes Projection « Gardarem la lenga » Marpoc Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Le film réalisé par Marc Khan, vous immerge dans la culture et la langue occitane. Le film sera suivi d’échanges avec le public. Samedi à 14h30 – durée du film 1h30 Nombre de places limitées Rdv 4 rue Fernand Pelloutier Animations proposées par l’association MARPOC

Marpoc 4 rue Fernand Pelloutier, 30900 Nîmes

