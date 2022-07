Projection : Fric frac

Projection : Fric frac, 20 août 2022, . Projection : Fric frac



2022-08-20 18:30:00 – 2022-09-17 Proposé par le cinéma Olympia.

Avec Fernandel, Michel Simon, Arletty Marcel est un brave garçon, employé de la bijouterie Mercandieu. La fille du patron rêve d’en faie son fiancé mais Marcel tombe sous le charme de Loulou, une aguicheuse qu’accompagne le nonchalant Jo, délinquant à la petite semaine.

Billetterie en vente en caisse ou en ligne. Proposé par le cinéma Olympia.

Avec Fernandel, Michel Simon, Arletty Marcel est un brave garçon, employé de la bijouterie Mercandieu. La fille du patron rêve d’en faie son fiancé mais Marcel tombe sous le charme de Loulou, une aguicheuse qu’accompagne le nonchalant Jo, délinquant à la petite semaine.

Billetterie en vente en caisse ou en ligne. dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville