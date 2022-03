Projection : Free to run Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Projection : Free to run Granville, 5 mars 2022, Granville. Projection : Free to run Granville

2022-03-05 15:00:00 – 2022-03-05 17:00:00

Granville Manche Granville Dans le cadre de “A nous l’égalité !” et en écho au spectacle “Courir” proposé par l’Archipel le vendredi 4 mars nous proposons la projection du film documentaire Free to run de Pierre Morath (vost).

Réservations conseillées. Dans le cadre de “A nous l’égalité !” et en écho au spectacle “Courir” proposé par l’Archipel le vendredi 4 mars nous proposons la projection du film documentaire Free to run de Pierre Morath (vost).

Réservations conseillées. mediatheque@ville-granville.fr +33 2 33 50 34 09 https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/bibliotheque-numerique-carnaval-de-granville Dans le cadre de “A nous l’égalité !” et en écho au spectacle “Courir” proposé par l’Archipel le vendredi 4 mars nous proposons la projection du film documentaire Free to run de Pierre Morath (vost).

Réservations conseillées. Granville

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville Granville Departement Manche

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

Projection : Free to run Granville 2022-03-05 was last modified: by Projection : Free to run Granville Granville 5 mars 2022 Granville manche

Granville Manche