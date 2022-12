Projection film Somme II Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT DE LA BAIE DE SOMME Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Somme Saint-Valery-sur-Somme « SOMME II, un navire de légende »

SOMME II, ancien baliseur de la baie de Somme, classé Monument Historique Vous souhaitez voir ou revoir le film « SOMME II, un navire de légende » Ce film retrace la vie de SOMME II dans l’univers si particulier de la baie de Somme, de la pêche, du commerce et des fêtes maritimes. Ce film est agrémenté de quelques histoires fabuleuses. « SOMME II, un navire de légende »

