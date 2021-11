Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Projection film Pôle jeunesse – Samedi 27 novembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 27 novembre à 16:00

Des ados du pôle Jeunesse ont eu l’occasion de s’initier aux médias et à l’information avec l’aide d’un youtubeur et de vidéastes de l’association « J’ouvre l’œil ». Pendant 3 ateliers, ils ont monté un reportage sur le thème de l’astronomie. Cette projection est ouverte à tous et permettra de rencontrer ces jeunes, voir leur travail et leur poser des questions. Ils seront accompa- gnés des vidéastes du projet.

Sur inscription

Sur le thème de l'astronomie Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet

