Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Projection film “Parkinson Melody” Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Projection film “Parkinson Melody” Le Puy-en-Velay, 13 novembre 2021, Le Puy-en-Velay. Projection film “Parkinson Melody” cine Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay

2021-11-13 13:30:00 13:30:00 – 2021-11-13 cine Dyke 4 place Michelet

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Les rencontres France Parkinson

conférences – débats – animations

Présence de Nathalie Joyeux, réalisatrice et Chantal Duplaix, actrice

réservation conseillée comite43@franceparkinson.fr +33 7 64 45 65 04 cine Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse cine Dyke 4 place Michelet Ville Le Puy-en-Velay lieuville cine Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay