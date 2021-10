Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy PROJECTION FILM OSTINATO Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

PROJECTION FILM OSTINATO 2021-11-14 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-14 17:30:00 17:30:00 Auditorium La Croisée Domaine de l'Asnée 11 RUE DE LAXOU

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Villers-lès-Nancy ALMC vous propose, avant le concert du 15 Novembre avec Martha Argerich, pianiste et Tedi Papavrami, violoniste, la projection de ce film consacré au violoniste afin d’aller un peu plus loin et vous proposer de découvrir toutes les facettes de la personnalité attachante de cet artiste.

Tedi Papavrami et la réalisatrice Raphaëlle Regnier seront évidemment présents, ils se plieront volontiers à un dialogue avec vous après la projection, une excellente occasion de mieux apprécier les qualités humaines et artistiques de cet artiste avant de venir l’écouter le lendemain à la Salle Poirel. Kaupo Kikkas dernière mise à jour : 2021-10-13 par

