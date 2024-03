Projection film L’Huisne, La rivière du Perche Maison du Parc Perche en Nocé, vendredi 5 avril 2024.

Projection film L’Huisne, La rivière du Perche Maison du Parc Perche en Nocé Orne

Ce film, réalisé par l’association Perche Communication, nous fait découvrir les différents patrimoines de la vallée de l’Huisne, architectural, naturel et artistique. Nous irons à la découverte de la source, des moulins, de la faune et la flore, de la pêche, du cheval percheron, etc…des images depuis le sol et des images vue du ciel.

Grand public

renseignements, réservation au 02 33 25 70 10

Ce film, réalisé par l’association Perche Communication, nous fait découvrir les différents patrimoines de la vallée de l’Huisne, architectural, naturel et artistique. Nous irons à la découverte de la source, des moulins, de la faune et la flore, de la pêche, du cheval percheron, etc…des images depuis le sol et des images vue du ciel.

Grand public

renseignements, réservation au 02 33 25 70 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05 21:30:00

Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

L’événement Projection film L’Huisne, La rivière du Perche Perche en Nocé a été mis à jour le 2024-03-15 par PNRP