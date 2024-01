PROJECTION FILM LES GRANDES GUEULES Musée du Cinéma et de la Photographie Saint-Nicolas-de-Port, samedi 10 février 2024.

Samedi

Film proposé par le Musée du Cinéma et de la Photographie dans le cadre de ses projections à l’ancienne. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Comédie dramatique sorite en 1965 et tournée dans les Vosges, raconte l’histoire d’Hector Valentin, un français qui, depuis plusieurs années, vit au Canada, et apprend un jour par son notaire qu’il a hérité d’une scierie dans les Vosges. De retour en France pour prendre possession de son bien, Hector constate avec dépit que l’usine est tout simplement en ruine. Séduit néanmoins par l’endroit, il décide de faire revivre l’entreprise, sans se préoccuper de la concurrence de Therraz, un industriel, qui est aussi notable du canton.Tout public

0 EUR.

Musée du Cinéma et de la Photographie 10 rue Georges Rémy

Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 17:00:00



