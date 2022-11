PROJECTION FILM – LEO ET FRED – DÈS 2 ANS

PROJECTION FILM – LEO ET FRED – DÈS 2 ANS, 27 novembre 2022, . PROJECTION FILM – LEO ET FRED – DÈS 2 ANS



2022-11-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 18:00:00 Projection du film, « Léo et Fred » de Pál Tóth à partir de 2 ans

durée du programme : 41 minutes

En piste pour les aventures d’un drôle de duo !

Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de fabuleux numéros de cirque et vivent dans la même roulotte. Très complices, même si Léo donne du fil à retorde à Fred, ils sont à la fois farfelus et attachants. Ils nous entraînent tout au long de leur carrière, dans un quotidien riche en surprises…

