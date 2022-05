Projection film « La ville d’un rêve » Neuville-sur-Vanne Neuville-sur-Vanne Catégories d’évènement: 10190

Neuville-sur-Vanne

Projection film « La ville d’un rêve » Neuville-sur-Vanne, 16 novembre 2022, Neuville-sur-Vanne. Projection film « La ville d’un rêve » Neuville-sur-Vanne

2022-11-16 19:00:00 – 2022-11-16

Neuville-sur-Vanne 10190 Neuville-sur-Vanne Mercredi 16 novembre : NEUVILLE SUR VANNE – Projection du dernier film d’Annabel Loyola « La ville d’un rêve » 1 rue Montréal (ancienne école maternelle) à 19h. Contact : comite.chomedey@outlook.com comite.chomedey@outlook.com Mercredi 16 novembre : NEUVILLE SUR VANNE – Projection du dernier film d’Annabel Loyola « La ville d’un rêve » 1 rue Montréal (ancienne école maternelle) à 19h. Contact : comite.chomedey@outlook.com Neuville-sur-Vanne

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: 10190, Neuville-sur-Vanne Autres Lieu Neuville-sur-Vanne Adresse Ville Neuville-sur-Vanne lieuville Neuville-sur-Vanne Departement 10190

Neuville-sur-Vanne Neuville-sur-Vanne 10190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-sur-vanne/

Projection film « La ville d’un rêve » Neuville-sur-Vanne 2022-11-16 was last modified: by Projection film « La ville d’un rêve » Neuville-sur-Vanne Neuville-sur-Vanne 16 novembre 2022 10190 Neuville-sur-Vanne

Neuville-sur-Vanne 10190