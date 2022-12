Projection Film et dédicaces du livre de Mathias Malzieu Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Valence Romans Tourisme Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Projection Film et dédicaces du livre de Mathias Malzieu Romans-sur-Isère, 17 décembre 2022, Romans-sur-Isère Valence Romans Tourisme Romans-sur-Isère. Projection Film et dédicaces du livre de Mathias Malzieu Ciné Planète et restaurant le Maquisart Place Jean Jaurès Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme Place Jean Jaurès Ciné Planète et restaurant le Maquisart

2022-12-17 17:45:00 17:45:00 – 2022-12-17

Place Jean Jaurès Ciné Planète et restaurant le Maquisart

Romans-sur-Isère

Drôme Romans-sur-Isère 17h45 projection du film « la Symphonie du temps qui passe » au Ciné Planète avec Mathias Malzieu (Dyonisos) et Daria Nelson.

Présence des acteurs.

19h15 dédicace et vente du livre de Mathias en musique au Maquisart +33 9 72 46 92 43 Place Jean Jaurès Ciné Planète et restaurant le Maquisart Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-12-09 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Place Perrot de Verdun Adresse Romans-sur-Isère Drôme Valence Romans Tourisme Place Jean Jaurès Ciné Planète et restaurant le Maquisart Ville Romans-sur-Isère Valence Romans Tourisme Romans-sur-Isère lieuville Place Jean Jaurès Ciné Planète et restaurant le Maquisart Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Valence Romans Tourisme Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere-valence-romans-tourisme-romans-sur-isere/

Projection Film et dédicaces du livre de Mathias Malzieu Romans-sur-Isère 2022-12-17 was last modified: by Projection Film et dédicaces du livre de Mathias Malzieu Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Place Perrot de Verdun 17 décembre 2022 Ciné Planète et restaurant le Maquisart Place Jean Jaurès Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme Valence Romans Tourisme Romans-sur-Isère Drôme Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Valence Romans Tourisme Romans-sur-Isère Drôme