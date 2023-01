Projection film documentaire Saint-Maixent-l’École, 11 mars 2023, Saint-Maixent-l'École .

Projection film documentaire

Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

2023-03-11 18:00:00 – 2023-03-11

Saint-Maixent-l’École

Deux-Sèvres

PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE

« Félins Noir sur Blanc »

Ce documentaire nous immerge aux côtés du photographe Laurent Baheux, au coeur de la brousse africaine, sur la trace de trois félins fascinants. Le lion, roi de la savane, puissant, majestueux et vulnérable à la fois. Le guépard, gracieux, si rapide mais si vulnérable.

Le léopard, prédateur silencieux et fantomatique. Tout autour, une nature fragile et menacée.

Accès libre

Tout public

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

+33 5 49 16 58 75

Laurent Baheux

Saint-Maixent-l’École

