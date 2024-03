Projection film-documentaire Médiathèque Plouarzel, vendredi 5 avril 2024.

Iroise Sauvage un film et un documentaire pour connaître et sensibiliser sur la protection de la biodiversité en Iroise.

La connaissance est le début du changement.

A l’heure où le réchauffement climatique, l’artificialisation ou la perte de biodiversité ne se sont jamais fait autant ressentir, Franck GICQUIAUD met son expérience et sa connaissance à profit et agit à travers la réalisation d’un documentaire et d’un film pour sensibiliser le public aux enjeux de la protection du vivant naturel.

Il aura fallu plus de 2 années à Franck pour réussir à immortaliser des images rares d’animaux dans leur milieu. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à l’apprentissage des techniques d’approche et la connaissance des sujets, la documentation et les lectures comportementales de ces espèces filmées.

Ainsi, dauphins, phoques gris, oiseaux de mer et limicoles mais aussi renards, blaireaux, chevreuils et bien d’autres, constituent les acteurs principaux de cette production représentative d’une biodiversité riche autour de nous en mer d’Iroise.

Franck, photographe-caméraman de métier, souhaite provoquer chez le grand public des émotions, de l’émerveillement et de l’amour, car on ne protège que ce que l’on aime. C’est pour lui le moteur de la raison, de la compréhension, de l’acception et du respect. Faire prendre conscience qu’il faut donner de l’attention à ces animaux, tel est l’objectif que Franck se donne, sans présence et sans action de l’homme.

A travers ce projet, il participe et contribue à la valorisation du patrimoine végétal et animal du Pays d’Iroise et met en lumière les enjeux de respect et de préservation de cette biodiversité, bien commun et partie intégrante de notre environnement. Les pressions d’origine humaine conduisent à la destruction de cette biodiversité, et par défaut à notre propre existence. La biodiversité est l’affaire de tous et chacun doit agir à son échelle. .

