Projection film documentaire « Habiter ses vieux jours »

Ille-et-Vilaine Projection d’un film documentaire « Habiter ses vieux jours » de Florence Mary de 52 minutes datant de 2021 (diffusion on stage production). L’habitat est au coeur de nos quotidiens, d’autant plus après le passage à la retraite. Anticipation du besoin d’aide et de soins, envie de liens, de se sentir chez soi et bien entouré, de trouver un équilibre financier, ce film propose un tour d’horizon des modes d’habitats seniors qui sortent des sentiers battus. Suivi d’un échange: Localement, quels besoins ? Qu’est-ce que l’on souhaite mettre en place dans le pays de Redon ? Comment procéder ? Professionnel(les), habitant(es) de tous âges, vous êtes les bienvenu(es) pour donner votre avis. La projection aura lieu dans la grande salle de la Mutuelle des Pays de Vilaine, rue des Douves vieillirautrement@mailo.com +33 7 69 05 84 02 http://www.lemois-ess.org/projection-film-habiter-ses-vieux-jours 13 rue des Douves 13 Rue des Douves Redon

