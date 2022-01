Projection film documentaire Deux cancres Bibliothèque Colette Vivier Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Projection film documentaire Deux cancres Bibliothèque Colette Vivier, 22 janvier 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Projection film documentaire Deux cancres

Bibliothèque Colette Vivier, le samedi 22 janvier à 14:30

Quatre années durant, à travers le rituel des devoirs scolaires, le réalisateur a filmé une émouvante relation père-fils, révélant avec humour les contradictions d’un système éducatif à bout de souffle. Soixante minutes, chaque jour. Avec Angelo, mon fils, c’est la durée moyenne que prennent les devoirs d’école. Les jours, les mois, les années se suivent, rythmés immanquablement par cette heure passée ensemble. L’angoisse de l’échec scolaire face à l’enthousiasme d’apprendre. Une heure, une bataille, une relation père-fils. **Un film de Ludovic Vieuille** **Suivi d’un débat avec Stéphanie Masson, coach en parentalité.** _Sur présentation du pass sanitaire_

Gratuit – Sur inscription

De l’école élémentaire au collège, à travers le rituel des devois scolaires, le réalisateur a filmé une émouvante relation père-fils Bibliothèque Colette Vivier 4 chemin de Chaingy 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 4 chemin de Chaingy 45140 Saint Jean de la Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Bibliothèque Colette Vivier Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret

Bibliothèque Colette Vivier Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/