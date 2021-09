Saint-Jean-en-Royans Mécalixir Drôme, Saint-Jean-en-Royans Projection film documentaire d’auteur “Le chant du Bistanclac” sur le site Mécalixir à Saint-Jean-en-Royans Mécalixir Saint-Jean-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Mécalixir, le samedi 18 septembre à 18:00

Le chant du Bistanclac est un oeuvre de docu-fiction réalisée par Fabian Da Costa. Voyageur du temps, Antonio, que l’on suit dans le film à travers les époques, va évoquer le passé d’une ancienne usine textile jusqu’à nos jours au porte de sa transformation en lieu culturel et artistique. Présenté dans le cadre de la réhabilitation de cette usine en site culturel Mécalixir sur Saint jean en Royans la projection sera suivi d’une rencontre avec l’auteur.

Entrée libre, passe sanitaire obligatoire

Projection du film documentaire d’auteur “Le chant du Bistanclac” en présence du réalisateur Fabian Da Costa. Evocation d’un passé scénarisé d’une ancienne usine textile en cours de transformation. Mécalixir 105 impasse des Tisserands 26190 Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00