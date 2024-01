Projection film d’animation, Ernest et Celestine, voyage en charabie Ludo bibliotheque Ondres, vendredi 23 février 2024.

Projection film d’animation, Ernest et Celestine, voyage en charabie Ludo bibliotheque Ondres Landes

Ernest et Celestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Pour les enfants à partir de 3 ans, sur inscription.

RDV à 16h30. Durée 1h30.

Ludo bibliotheque 211 Chemin de Tambourin

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 16:30:00

fin : 2024-02-23 18:00:00



