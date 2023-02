Projection film CLAB 64, 18 février 2023, Assat .

2023-02-18 18:30:00

4 4 EUR Assistez à une projection du film “Vitis prohibita”, réalisé par Stéphan Balay.

Le film propose une immersion en France, Italie, Autriche, Roumanie et aux États-Unis, afin de comprendre pourquoi ces vins et cépages interdits sont une solution d’avenir pour une viticulture responsable et respectueuse de l’environnement et comment ils font désormais partie du patrimoine rural en de très nombreux endroits dans le monde.

La projection sera suivie d’un débat et d’une dégustation.

Réservation obligatoire.

