Projection film Arros-de-Nay Arros-de-Nay Catégories d’évènement: Arros-de-Nay

Pyrénées-Atlantiques

Projection film Arros-de-Nay, 9 mars 2022, Arros-de-Nay. Projection film Rue Miramont Bibliothèque d’Arros de Nay Arros-de-Nay

2022-03-09 – 2022-03-09 Rue Miramont Bibliothèque d’Arros de Nay

Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques Arros-de-Nay EUR 0 0 La Bibliothèque vous accueille pour la projection du film « Agatha, ma voisine détective ». Dès 6 ans. Réservation conseillée.

Synopsis : Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… La Bibliothèque vous accueille pour la projection du film « Agatha, ma voisine détective ». Dès 6 ans. Réservation conseillée.

Synopsis : Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… +33 5 59 71 28 08 La Bibliothèque vous accueille pour la projection du film « Agatha, ma voisine détective ». Dès 6 ans. Réservation conseillée.

Synopsis : Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… ©allociné

Rue Miramont Bibliothèque d’Arros de Nay Arros-de-Nay

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Arros-de-Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arros-de-Nay Adresse Rue Miramont Bibliothèque d'Arros de Nay Ville Arros-de-Nay lieuville Rue Miramont Bibliothèque d'Arros de Nay Arros-de-Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Projection film Arros-de-Nay 2022-03-09 was last modified: by Projection film Arros-de-Nay Arros-de-Nay 9 mars 2022 Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques

Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques